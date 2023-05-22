Экономика

Проблему дефицита кадров предложили решить с помощью оргнабора

На рынке труда РФ сформировалось два тренда — избыточная занятость и одновременно дефицит кадров, сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Экономисты предлагают решить проблему, в том числе, с помощью оргнабора — перераспределения кадров между регионами и секторами.

Это механизм, когда привлекаются люди из регионов, где рынок труда избыточен, в те, где нужны кадры (например, на промышленные производства), пояснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Экономисты считают, что нужно обеспечить межотраслевой маневр — переобучение, возможно переезд, примерно миллиона занятых в год в течение десяти лет, уточняют «Известия».

Оргнабор был организован в СССР. Людей массово привлекали на крупные стройки народного хозяйства (например, на БАМ). В 1930–1960-х этот процесс шел в основном через райкомы комсомола или через региональные службы занятости населения.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что и в настоящее время граждане при поддержке службы занятости могут переехать на новое место. Человеку помогают подобрать подходящую вакансию и оказывают финансовую поддержку.

«Если говорить о некой аналогии оргнабора сейчас, то государство эту задачу вполне может выполнять эффективно. В госсектор можно привлечь больше трудовых ресурсов, если сделать более привлекательные условия — повысить заработную плату, предоставить в какой-то форме жилье», — уверен руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель SRG Виталий Федин.

Однако он считает, что вся остальная экономика не может применять методы, похожие на те, что были в СССР, так как сейчас функцию распределения трудовых ресурсов выполняет рынок.

Безработица в России в марте этого года составила 3,5%, оставшись на историческом минимуме. Между тем ЦБ в апреле заявлял о рекордной за 25 лет нехватке кадров.

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Ранее сообщалось, что мужчины составили 62,4% от общего числа безработных в Псковской области в 2022 году.