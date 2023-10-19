Корректировку регионального закона о льготах по налогам обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания

Законопроект о внесении изменений в региональный закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Предлагаются несколько изменений в закон области. Так, по результатам оценки эффективности налоговых расходов, проведенной комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области, льгота по налогу на имущество организаций в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов признана неэффективной. В результате применения этой льготы увеличился объем налоговых расходов, в то время как количество организаций, воспользовавшихся льготой, уменьшилось. Предлагается отменить эту налоговую льготу, так как дальнейшее ее применение признано нецелесообразным.
«Да», - ответил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Он пояснил, что сейчас ввиду отсутствия четкой трактовки понятия «объект благоустройства» в данную льготу включают и неподходящие объекты, например, тротуары вдоль дорог.
«Пользуясь налоговой льготой, заявляются и не объекты благоустройства, например, тротуар вдоль дроги. При этом отследить такие истории практически невозможно», - обозначил проблему председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.
При этом подразумевается, пояснил Андрей Михеев, что объекты благоустройства, которые строит муниципалитет, должны возводиться с учетом дальнейшего размещения на них точек для бизнеса – кафе, объектов торговли, чтобы за счет аренды объект благоустройства мог приносить доход.
Планируется, что исключение данной льготы позволит простимулировать муниципалитеты на более рациональное использование общественных пространств для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, предлагается отредактировать формулировку действующей льготы по налогу на имущество организациям почтовой связи, оказывающим услуги почтовой связи общего пользования в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах Псковской области, для устранения неоднозначного толкования этой нормы.
Для стимулирования перевода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и создание необходимой инфраструктуры в Псковской области предлагается продлить действие льготы по транспортному налогу организациям и физлицам в отношении транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива на налоговые периоды 2024 - 2026 годов.
С 1 января 2025 года завершается действие льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ, в строительство, ремонт и реконструкцию которых были капитальные вложения после 1 января 2010 года. По итогам совещания по вопросам развития речного судоходства рекомендовано продлить с действие этой льготы в регионах. Поэтому предлагается введение аналогичной льготы по налогу на имущество организаций в отношении указанных объектов, расположенных на территории Псковской области, на налоговые периоды 2025-2027 годов.
Принятие изменений в закон не требует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета. Сумма выпадающих доходов областного бюджета в 2024 году при принятии указанного закона составит 90 млн рублей (пролонгация льготы по транспортному налогу организациям и физлицам в отношении транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива).
По отменяемой льготе по налогу на имущество организаций в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов ранее была предусмотрена сумма выпадающих доходов областного бюджета на 2024 год в размере 20 млн рублей.
Сумма выпадающих доходов областного бюджета в 2025 году при введении льготы по налогу на имущество организациям в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений составит 0,4 млн рублей.
Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект на сессии 24 октября.