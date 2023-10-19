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Экономика

Корректировку регионального закона о льготах по налогам обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания

23.10.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о внесении изменений в региональный закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагаются несколько изменений в закон области. Так, по результатам оценки эффективности налоговых расходов, проведенной комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области, льгота по налогу на имущество организаций в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов признана неэффективной. В результате применения этой льготы увеличился объем налоговых расходов, в то время как количество организаций, воспользовавшихся льготой, уменьшилось. Предлагается отменить эту налоговую льготу, так как дальнейшее ее применение признано нецелесообразным.

«Я так понимаю, что основным пользователем льгот по налогу на имущество являются муниципальные структуры, в данном случае УГХ города Пскова? В городе строят объекты, они ставятся на баланс и за них должны платить налог на имущество?» - спросил председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков.

«Да», - ответил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Он пояснил, что сейчас ввиду отсутствия четкой трактовки понятия «объект благоустройства» в данную льготу включают и неподходящие объекты, например, тротуары вдоль дорог.

«Пользуясь налоговой льготой, заявляются и не объекты благоустройства, например, тротуар вдоль дроги. При этом отследить такие истории практически невозможно», - обозначил проблему председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

При этом подразумевается, пояснил Андрей Михеев, что объекты благоустройства, которые строит муниципалитет, должны возводиться с учетом дальнейшего размещения на них точек для бизнеса – кафе, объектов торговли, чтобы за счет аренды объект благоустройства мог приносить доход.

Планируется, что исключение данной льготы позволит простимулировать муниципалитеты на более рациональное использование общественных пространств для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Согласен с тем, что любая общественная территория должна быть наполнена инфраструктурой. За счёт бюджета это создавать, думаю, неправильно», - сказал Александр Братчиков.

Кроме того, предлагается отредактировать формулировку действующей льготы по налогу на имущество организациям почтовой связи, оказывающим услуги почтовой связи общего пользования в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах Псковской области, для устранения неоднозначного толкования этой нормы.

Для стимулирования перевода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и создание необходимой инфраструктуры в Псковской области предлагается продлить действие льготы по транспортному налогу организациям и физлицам в отношении транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива на налоговые периоды 2024 - 2026 годов.

С 1 января 2025 года завершается действие льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ, в строительство, ремонт и реконструкцию которых были капитальные вложения после 1 января 2010 года. По итогам совещания по вопросам развития речного судоходства рекомендовано продлить с действие этой льготы в регионах. Поэтому предлагается введение аналогичной льготы по налогу на имущество организаций в отношении указанных объектов, расположенных на территории Псковской области, на налоговые периоды 2025-2027 годов.

Принятие изменений в закон не требует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета. Сумма выпадающих доходов областного бюджета в 2024 году при принятии указанного закона составит 90 млн рублей (пролонгация льготы по транспортному налогу организациям и физлицам в отношении транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива).

По отменяемой льготе по налогу на имущество организаций в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов ранее была предусмотрена сумма выпадающих доходов областного бюджета на 2024 год в размере 20 млн рублей.

Сумма выпадающих доходов областного бюджета в 2025 году при введении льготы по налогу на имущество организациям в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений составит 0,4 млн рублей.

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект на сессии 24 октября.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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