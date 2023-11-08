Центробанк расширяет число участников пилотирования цифрового рубля

Банк России получил 15 заявок от банков на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, сейчас формируется третья группа участников тестирования. В первую волну вошли 13 банков и ограниченный круг их клиентов. «Мы хотим расширить по количеству список участников», — отметила Скоробогатова.
Тестирование цифрового рубля началось 15 августа. На первом этапе тестируются базовые операции - открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду. По словам эксперта ЦБ Натальи Демидовой, с 2025 года цифровой рубль смогут активно использовать граждане и бизнес, пишет «Прайм».
«Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес», — отметила она.
До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году.