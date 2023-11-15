Экономика

«Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учётом поправок «Единой России» принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнёт индексироваться ежегодно.

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По предложению «Единой России» на 6 миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиардов рублей.

9 миллиардов рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет». Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, а также решить поставленную президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10-х классов программированию – 3 миллиарда рублей. За счёт этого в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Ещё одно направление – детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела ещё 3 миллиарда рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе, партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это предусматривает народная программа «Единой России». На данные цели направят 6 миллиардов рублей.

На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиардов на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 миллиардов рублей – на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей выделят 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля – она достигнет 25%. На это выделят 15 миллиардов рублей. И 9 миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Дополнительное финансирование Центра подготовки космонавтов составит 5 миллиардов рублей.

Все поправки «Единая Россия» проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объём составляет почти 140 миллиардов рублей.

Проект закона о бюджете Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов уже поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов, сообщил заместитель председателя Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член президиума РПС «Единой России» Александр Братчиков.

«Бюджет в первом чтении будет рассмотрен на ноябрьской сессии. На первом этапе рассмотрения проекта бюджета будут утверждены общие плановые цифры по доходам, расходам и дефициту бюджета, а также верхний предел государственного внутреннего долга. Отдельно отмечу, что объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет области на 2024 год планируется выше первоначально утвержденных показателей текущего года на 3 млрд 912 млн руб., что свидетельствует в первую очередь об увеличении налогового потенциала области», – отметил Александр Братчиков.

«Бюджет региона сохраняет свою социальную направленность, несмотря на текущую ситуацию внешнего давления на Россию. Большой объем средств заложен на выполнение всех социальных обязательств и на достижения целевых показателей национальных программ. В обязательном порядке будут предусмотрены все расходы на поддержку участников СВО и их семей. В документе предусмотрено финансирование строительства школ (Гдов и Псков), капитальные ремонты объектов здравоохранения (Печорская районная больница) и коммунальной инфраструктуры (Остров-3, Псковский район: микрорайон Борисовичи и ЖК "Европа"). Важно сохранить темпы развития региона и улучшить качество жизни наших граждан», – подчеркнул заместитель председателя Псковского областного Собрания.