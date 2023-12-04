Экономика

Цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10% — Сбер

Цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10%. Об этом рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин по окончании Дня инвестора Сбера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи наших клиентов. В списке заявок у нас еще 8,5 тысячи клиентов и уже сейчас мы видим, что те, кто сделал цифровую трансформацию, у тех выручка выросла на 10% выше, чем у тех, кто ее не сделал. Это релевантно и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса. И наши клиенты только за год дополнительно за счет цифровой трансформации заработали более 1 млрд рублей», — подчеркнул Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Сбер 6 декабря представил свою стратегию развития до 2026 года. Одна из главных задач, над которой теперь сконцентрируется компания, — поставить технологии на службу человека.