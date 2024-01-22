На государственные инвестиции в Псковской области приходится порядка 20%

46,5% инвестиций в основной капитал Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года приходятся на собственные средства предприятий, порядка 20% - государственные инвестиции. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
По его словам, из привлеченных средств порядка 32% являются заемными, порядка 20% - финансирование из бюджетов разных уровней, так называемые государственные инвестиции.
«Я здесь делаю акцент, что практически половина — за счет собственных средств предприятий. Цифра неплохая, половину за счет собственных средств проинвестировали», - обратил внимание гость студии.