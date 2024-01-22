Экономика

На государственные инвестиции в Псковской области приходится порядка 20%

46,5% инвестиций в основной капитал Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года приходятся на собственные средства предприятий, порядка 20% - государственные инвестиции. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Практически 50 на 50 делятся источники финансирования инвестиций. 46,5% инвестиций осуществлялись предприятиями за счет собственных средств. Остальное — привлеченные средства. Это могут быть как кредиты банков, так и бюджетные инвестиции», - рассказал Андрей Михеев.

По его словам, из привлеченных средств порядка 32% являются заемными, порядка 20% - финансирование из бюджетов разных уровней, так называемые государственные инвестиции.

«Я здесь делаю акцент, что практически половина — за счет собственных средств предприятий. Цифра неплохая, половину за счет собственных средств проинвестировали», - обратил внимание гость студии.