Экономика

На 100% безопасных инвестиций не существует, заявила эксперт

На 100% безопасных инвестиций не существует, всегда есть риски убытков, считает инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам, эксперт по масштабированию бизнеса Мария Кузнецова.

Она отметила, что на фондовом рынке бывают не только взлеты, но и падения, рынок недвижимости в период кризисов стагнирует, а курсы валют колеблются. Эксперт рассказала, что может сделать инвестор, чтобы снизить риски и предотвратить потери в будущем.

«[Следует] инвестировать время и деньги в себя и свое обучение, повышать финансовую грамотность и уровень осознанности. Можно пройти курсы, в том числе бесплатные, подписаться на экспертов, которые делятся информацией об инвестициях в своих блогах, читать книги на темы финансов и инвестирования, играть в игры типа «Монополии» и «Денежного потока». Всё это помогает развивать финансовое мышление и получать знания, необходимые для принятия грамотных решений», — цитируют ее «Известия».

По словам Кузнецовой, также стоит диверсифицировать капитал. Чем более диверсифицирован инвестиционный портфель, тем он более защищен, подчеркнула эксперт.

«Я рекомендую распределять капитал в таких пропорциях: 50% — стратегии с низкими рисками, например облигации, недвижимость; 30% — стратегии с умеренными рисками, например инвестиции в бизнес; 20% — высокорискованные стратегии», — сказала она.

Кроме того, эксперт рекомендовала диверсифицировать и внутри каждого из инструментов: например, покупать акции компаний из разных секторов экономики; использовать разные стратегии работы с недвижимостью (флиппинг, сдача в аренду, объекты в России и за рубежом); инвестировать в бизнесы в разных нишах.

Также нужно тщательно проверять проекты для инвестирования и при необходимости обращаться за консультацией к профессионалам.

«В последние годы в России активизировались сомнительные организации, которые по факту являются финансовыми пирамидами. Главный признак, по которому их можно распознать, — нереалистичные обещания (100, 200, 300% годовых). Понятно, что вкладывать деньги в такие истории категорически не рекомендуется. Это базовое правило безопасности», — подчеркнула Кузнецова.

Но даже выбирая между легальными и абсолютно прозрачными проектами, важно тщательно их изучать. По словам эксперта, в этом вопросе могут помочь профессионалы: риелторы помогут выбрать ликвидный объект недвижимости, а инвестиционные брокеры разработают разумную стратегию, основываясь на задачах инвестора.

«Тем не менее важно помнить: ответственность за все предпринятые действия несет только сам инвестор. Поэтому я и рекомендую начинать с обучения и осознанности в принятии инвестиционных решений. Это основа, на которой можно построить стабильный доход», — заключила Кузнецова.