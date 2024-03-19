Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Юрием Бурлиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним об итогах депутатской деятельности в 2023 году и о планах по округу №1 на текущий год.

Какие проекты в минувшем году были реализованы в границах округа №1? Каково качество работы дорожных подрядчиков и управляющих компаний прошедшей зимой? Насколько эффективно развивается движение ТОС? Участвуют ли общественные территории 1-го округа в голосовании за благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»? Какие важные задачи планируется решить в текущем году в рамках развития округа? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.