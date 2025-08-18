Экономика

Работе на экспорт предшествует сложная и планомерная подготовка — коммерческий директор «М-Конструктор»

Как начать работать с другими странами, рассказал коммерческий директор завода «М-Конструктор» Артем Багнюк в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

В компании «М-Конструктор» работают 180 человек, завод успешно сотрудничает с 17 странами. Товары экспортируют в Беларусь и Казахстан.

«Это длительная, сложная, планомерная работа, которая заключается в участии в выставочных мероприятиях, подготовке контента в виде фото- и видеоматериалов, перевод на разные языки», - объяснил Артем Багнюк.

По его словам, чтобы начать работать с какой-либо страной, нужно потратить от трёх до пяти лет.

«У тебя появляются знакомые заказчики, ты посещаешь их предприятия, они тебя узнают. Кто-то посещает наш завод. Если хотите работать на экспорт, невозможно приехать только на одну выставку или ярмарку и сказать "я здесь"», - заметил гость студии.

Он считает, что продвижения только в медиа и социальных сетях недостаточно, потому что заказчики хотят видеть картинку вживую, так как фотографии могут быть очень «причёсаны».

В программе «Люди труда» мы популяризируем рабочие и инженерные профессии.