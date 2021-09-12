Церковь / События

Завершены ремонтные работы в храме Александра Невского в Пскове

Завершены основные ремонтные работы в храме святого Александра Невского в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «АНО "Возрождение"».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

От масляной краски очистили фасады, привели в порядок оконные и дверные заполнения, а также ступени, обновили интерьеры храма. Также сделан косметический ремонт, почищен исторический пол из мозаики.

Напомним, 12 сентября, в день празднования перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, проходит великое освящение храма святого в Пскове.