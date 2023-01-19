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Паломники со всей России приехали в Псково-Печерский монастырь в день памяти старца Иоанна

День памяти старца Иоанна (Крестьянкина) торжественно отметили в Псково-Печерском монастыре сегодня, 5 февраля. На мероприятие прибыли паломники со всей России.

Фото здесь и далее: группа «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»

Божественная Литургия 5 февраля прошла в 7:00 и в 10:00. После паломники прошли к месту упокоения старца.

Старец Иоанн (Крестьянкин) родился в начале ХХ века, стал священником в 35 лет, сообщает «Первый канал». В 1950-х годах его обвинили в антисоветской пропаганде и приговорили к 7 годам лагерей. После отбывания наказания служить в Москве ему не позволили, в результате многолетних скитаний старец оказался в Псково-Печерском монастыре.

«Когда привели к отцу человека, который написал на него донос, он так обрадовался, что его увидел - кинулся к нему на грудь, обнял его. Настоящий исповедник: добрый, мужественный, терпеливый и бесконечно сильный русский человек», - рассказал об старце Иоанне митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Старец прожил в обители около 40 лет.

В 2023 году день кончины архимандрита Иоанна 5 февраля совпал с воскресеньем, в которое церковь прославляет Новомучеников и исповедников российских.