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Митрополит Тихон призвал студентов Псково-Печерской семинарии «оставаться на своих местах»

14.10.2023 11:31|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) встретился со студентами Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе семинарии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Печерской духовной семинарии

Решением священного Синода РПЦ от 11 октября Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии. В связи с этим владыка встретился с учащимися основанной им Псково-Печерской духовной семинарии и дал главное указание: «Всем оставаться на своих местах».

Также владыка сказал: «Когда я узнал о моём переводе, то сразу же пошел в пещеры к отцу Иоанну (Крестьянкину) и попросил его помощи в новом для меня послушании. Когда подошел к месту упокоения отца Серафима (Розенберга), вспомнил наш с ним разговор в далёком 1986 году, в августе месяце, когда я, огорчённый, пришел к нему и сообщил о своем переводе в Москву, в издательский отдел. Тогда он мне сказал: "Не плачьте, это Промысел Божий, Господь все устроит к вашему спасению", — и я сейчас утешаюсь тем, что это действительно Промысел Божий».

В конце встречи митрополит Тихон преподал исполняющему обязанности ректора семинарии иеромонаху Андрею (Короткову), всем преподавателям, сотрудникам, студентам духовной школы своё благословение и завершил встречу такими словами: «Не бойтесь, всё будет хорошо, даже больше, чем вы себе можете представить. Главное сейчас — изо всех сил учитесь, положитесь на волю Божию и трудитесь».

«В свою очередь семинаристы, глубоко переживая расставание с владыкой Тихоном, основателем и первым ректором духовной семинарии, попросили у него архипастырских молитв о духовной школе, чтобы она по-прежнему оставалась местом, откуда будут выходить ревностные служители Церкви Христовой», - добавили в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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