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Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Поздравляю митрополита Тихона (Шевкунова) с назначением главой Крымской митрополии и благодарю за все добрые дела, которые свершились на Псковской земле по его инициативе и личном участии!» – отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Также он выразил благодарность за внимание к детям и их духовному развитию, за бережное отношение к истории и памятникам старины, за культурные и образовательные проекты, благодаря которым в Псков потянулись люди со всей России.