Глава города Пскова Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии.
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«Поздравляю митрополита Тихона (Шевкунова) с назначением главой Крымской митрополии и благодарю за все добрые дела, которые свершились на Псковской земле по его инициативе и личном участии!» – отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Также он выразил благодарность за внимание к детям и их духовному развитию, за бережное отношение к истории и памятникам старины, за культурные и образовательные проекты, благодаря которым в Псков потянулись люди со всей России.