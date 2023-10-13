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«В фокусе»: Митрополит Тихон - оценка его роли и значения для Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» о роли митрополита Тихона (Шевкунова) для Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Митрополит Тихон (Шевкунов) решением Синода Русской православной церкви назначен главой Крымской митрополии. Таким образом завершается более чем пятилетняя история его служения в Псковской области.

Сегодня мы решили выяснить, как представители политической и культурной общественности оценивают вклад митрополита Тихона в развитие региона? Что ему удалось сделать, и на что не хватило времени и ресурсов? Есть ли представление, как изменится регион после перехода владыки в Крымскую епархию? Этому посвящена сегодняшняя программа «В фокусе».

В 2018 году, с назначением нового митрополита, пришедшего на смену Евсевию, псковское сообщество связывало большие ожидания. Назначение просвещенного, открытого священника, умеющего завоевывать сердца совершенно разных людей, воспринималось как дуновение свежего ветра.

Ожиданий митрополит Тихон не обманул и позитивно воспринимался практически всеми в регионе. За 5 лет служения в Псковской области он действительно многое сделал по целому ряду направлений – будь то вопросы духовно-нравственного воспитания и историко-культурного возрождения, открытие грандиозного памятника Александру Невскому в Самолве или реализация уникальных музейных проектов.

Пожалуй, единственные, у кого митрополит Тихон вызывал и продолжает вызывать острое раздражение и желчь – это бывшие журналисты «Псковской губернии», уехавшие в Ригу, для которых священник стал едва ли не бóльшим раздражителем, чем действующий губернатор.

Все эти годы митрополит Тихон был мощнейшим «лоббистом» Псковской области – активным и очень влиятельным. Не удивительно, что вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета «Единой России», первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком владыка входил в тройку рейтинга ста самых влиятельных персон региона – так считают эксперты, ежегодно опрашиваемые Псковской Лентой Новостей. Однако оценки экспертов – это дело субъективное, а вот миллиарды рублей, привлеченные в регион (прежде всего на реконструкцию объектов и модернизацию инфраструктуры в Печорах) благодаря митрополиту, - вещь более чем объективная.

Не менее важно то, что митрополит Тихон привлекал внимание к нашему региону. Он постоянно присутствовал в федеральных СМИ, встречал в Пскове и Печорах первых лиц государства, высокопоставленных чиновников, депутатов, деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса. Сообщения о таких поездках, распространяемые СМИ и самими визитерами, привели к тому, что среди столичных элит стало модным приезжать в Печоры. И здесь митрополит выступал, по сути, как амбассадор Псковской области.

Активную и деятельную позицию митрополита высоко ценил губернатор Михаил Ведерников. «Мы дружим, иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать. Мы даже иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел. Иногда, готовясь к рабочим поездкам в Москву, стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще Псковской области помочь», - рассказывал глава региона в одном из интервью. Самым главным и самым большим проектом владыки губернатор называл возрождение объектов культурного наследия.

В своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников отметил, что для многих жителей Псковской области владыка Тихон не просто уважаемая фигура, но и любимый, близкий священнослужитель, чьи слова и напутствия помогали преодолеть непростые испытания последних лет, давали надежду, веру и силы для созидательной работы.

Заслуги владыки перед Псковской областью бесспорны и очевидны, – считает глава региона. Поэтому Михаил Ведерников обратился в областное Собрание депутатов с предложением присвоить ему звание «Почётный гражданин Псковской области».

За 5 лет работы митрополита Тихона в регионе была проделана колоссальная работа, которую, возможно, кто-то другой не смог бы осилить, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. У владыки всегда было множество планов по развитию Псковской земли. Иногда казалось, что предлагаемые им идеи невозможно реализовать, однако спустя время оказывалось, что запуск и завершение некоторых проектов вполне осуществимы.

«Мы сожалеем, что митрополит Тихон уходит от нас, но, видимо, это назначение на должность, которую он будет занимать в Крыму, сейчас наиболее востребовано в наше время. За пять лет в регионе владыка сделал больше, чем возможно для человека, проживающего в регионе гораздо более длительный период времени. Многие дела начаты, мы уверены, что они будут завершены, потому что митрополиту самому небезразлично, как будут реализованы его проекты, его идеи. Очень надеемся, что владыка по мере возможности будет уделять внимание, в том числе, и нашему псковскому региону. Хочу сказать, что владыка Тихон - человек особенный. Он исключительно коммуникабелен, располагает к себе, обладает какой-то притягательной энергией, с ним приятно общаться, у него огромное количество идей, которые на первый взгляд кажутся совершенно нереалистичными, невозможными для исполнения, но, в то же время, по прошествии времени вдруг оказывается, что эти идеи вполне можно реализовать и завершить. Сделать так, чтобы псковский регион, наша историческая земля выглядели гораздо лучше. У владыки особое отношение к памятникам истории и культуры. Благодаря его стараниям сегодня реставрируется не только Псково-Печерский монастырь, но и многие исторические объекты на территории нашего региона. Владыка уделяет огромное внимание молодежи. Достаточно привести в качестве примера молодежный проект "Истоки", который уже работает, и я надеюсь, что он будет работать на протяжении длительного времени. Это очень интересный, востребованный проект, который сегодня формирует общество будущего, потому что именно на молодежь мы рассчитываем в дальнейшем. Можно много перечислить того, что за короткое время удалось сделать владыке Тихону. Очень жаль, конечно, он уходит, но мы понимаем, что и владыке Тихону нужно двигаться, и ожидания от его потенциальных возможностей гораздо большие, чем те, что могли бы быть реализованы на территории Псковской области».

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При митрополите Тихоне была организована серьезная работа по реставрации памятников и сохранению культурного наследия Пскова, считает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Сложно представить, как много всего интересного он мог бы еще создать на Псковской земле. По ее словам, хотелось бы довести до логического конца начатую работу по реставрации Псковского кремля.

«Я абсолютно убеждена, что пребывание здесь владыки Тихона было замечательным периодом в жизни Псковской земли. Тот факт, что при владыке была организована очень серьезная работа по реставрации памятников, то, что он уделял огромное внимание теме сохранения уникального культурного наследия Пскова, это, конечно, беспрецедентная история. Я знаю владыку как необыкновенно творческого человека. В период, когда шла подготовка к юбилею Псково-Печерского монастыря, нам пришлось вместе потрудиться над созданием картинной галереи имени Алипия. Удалось выставить замечательные художественные собрания из фондов нашего музея, из Русского музея. Вы видите, как изменился внешний облик Печор. Особенно мне хотелось бы отметить, что владыка уделял очень много времени, внимания, работе именно с молодыми людьми, с молодежью, участию в работе молодежного центра "Истоки". Он стремился привлекать туда специалистов, устраивать встречи с интересными людьми, творческими, с людьми, которые прошли тяжелые испытания во время специальной военной операции на Украине. Вы знаете, это человек, который живет созидательно. Это самое главное. Не скрою, я очень расстроена отъездом. Мне бы очень хотелось довести до логического конца начатые работы по реставрации памятников Псковского Кремля. Я убеждена, что при владыке мы бы придумали очень много интересного, что происходило бы на территории Крома. Если вспомнить замечательный спектакль "Грифон", сценарием которого занимался лично владыка Тихон, это показывает, насколько он глубокий, интересный человек. Даже трудно представить, чтобы еще он мог интересного сделать на Псковской земле. Я не знакома еще с тем человеком, который придет на место митрополита Тихона. Наверное, после общения с ним будет какое-то понимание».

Митрополит Тихон является председателем Патриаршего совета по культуре, напоминает руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева. Поэтому скорее всего он еще будет уделять внимание псковскому региону.

«Главную роль играет АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)". Естественно, когда есть деньги и они постоянно направляются на содержание храмов, на их ремонты, какие-то программы новые возникают, то это все замечательно, хорошо. Церквям стало легче жить, так скажем. Но инициативы были достаточно спорные. Митрополит Тихон призывал нас к тому, что нужно идти на компромиссы. Я имею в виду тех, кто тоже занимается сохранением объектов, церковных памятников. Насколько сейчас могут быть реализованы программы, которые он инициировал, трудно сказать. Но ведь он остается еще и председателем Патриаршего совета по культуре. Значит, все-таки будет, наверное, уделять внимание и псковскому региону. Вопрос у нас остается к епархии и к ее инициативам. Нет облегченного выдоха, либо сожалений каких-то. Понятно, что кадровые вопросы епархии решаются быстро, и не от нас они зависят».

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Какие изменения произошли в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» с появлением в регионе митрополита Тихона, рассказала директор музея Наталия Дубровская. Теперь необходимо продолжать дело владыки и не снижать заданную планку.

«С владыкой у нас появились большие новые возможности возможности в развитии музея. Во первых, музей-заповедник "Изборск" получил статус федерального учреждения культуры. То, что собор построил выставочный зал, который освятил владыка Тихон, открыл выставкой "Россия. Истоки" - это, конечно, большое событие для культуры региона. Уже четыре крупных выставочных проекта по благословению владыки мы открыли в этом зале. Очень интересная была выставка, посвященная Крыму. Сейчас с огромным успехом закончилась выставка "Изборский хоровод", но началось все с серьезной поддержки, помощи владыки по защите нашей заповедной территории. Это, конечно, серьезное волонтерское движение "Волонтеры культуры", лагерь молодежи "Истоки". При поддержке владыки проходила научно-практическая конференция "Сельские храмы. Незабытое". Мы принимали исследователей, тех, кто радел за сохранение маленьких церквей в глубинке, в деревнях, в городах. Все это благодаря личному участию владыки. Конечно, для нас это была очень неожиданная новость, потому что совсем недавно мы отпраздновали 550-летие Печерского монастыря. И вы видели, как преобразились Печоры. Мы должны продолжать дело владыки, планку опускать никак нельзя. И при поддержке региона все вместе мы должны это дело продолжить».

Псковская область расцвела с приходом владыки, он внес творческое начало в богослужение и много сделал для того, чтобы регион стал особым духовным русским центром, утверждает писатель, публицист, основатель «Изборского клуба» Александр Проханов. Уход митрополита Тихона — это в каком-то смысле потеря для региона, но есть надежда, что новый владыка продолжит его масштабную работу.

«Для Крыма, конечно, огромное приобретение, для Пскова и для меня лично - это, конечно, потеря. Псков был местом паломничества русской интеллигенции из Москвы и Ленинграда. Потом это все увяло и утихло. И вдруг появился владыка, и опять все зацепило. Это сделал он своим очаровательным отношением к людям, он привлекал к себе сердца. С появлением владыки на Псковщине, Псков опять превращался в духовный русский центр. У владыки была мечта превратить Псков в такой русский Афон, куда идет паломничество всех русских духовных людей со всей России. Он многое для этого сделал. И семинария, и хор. Он привнес в служение какое-то новое качество, новое творческое начало. Он был влиятелен, ему внимал губернатор Михаил Ведерников. Он вступался за слабого, вступался за гонимого. Его уход станет потерей для Пскова. Сможет ли его преемник удержать вот эту красоту, эту высоту, этот духовный порыв? Надеюсь, что да, он примет в руки все, что сделал владыка, я на это уповаю. Сейчас опять приеду в Изборск и в Псков, нанесу визит новому владыке».

Завершение начатых при предшественнике проектов – это теперь дело нового главы Псковской митрополии, им назначен викарий Новгородской епархии, епископ Юрьевский Арсений, он же вместо Тихона станет игуменом Псково-Печерского монастыря. Вне всяких сомнений, ему будет непросто. Нового псковского владыку неминуемо будут сравнивать с предшественником, образно говоря, мерить его действия прежней линейкой, а раз так - надо соответствовать.

Анастасия Сливинская