Культура

Музей-усадьбу «Михайловское» на пять дней закрывают на санитарное обслуживание

С предстоящего понедельника, 15 апреля, мемориальную усадьбу «Михайловское» в Государственном Пушкинском заповеднике закроют на санитарные дни до конца рабочей недели, то есть до пятницы, 19 апреля, включительно.

Айвар Рихкранд. Липы в Михайловском (2017). Из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Как напомнили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году здесь решили отказаться от практики, когда для проведения плановых ремонтных и хозяйственных работ, невозможных в условиях постоянного туристического потока, закрываются все усадьбы разом. Этой весной посетители в любой день, за исключением традиционно выходного понедельника, могли побывать хотя бы на двух мемориальных «объектах». В музеях-усадьбах «Тригорское», «Петровское», в «Пушкинской деревне» и «Музее-мельнице» санитарные дни уже завершились; усадьба «Михайловское» уходит на санитарное обслуживание последней.

В музее также уточнили, что с 1 мая все усадьбы Пушкинского заповедника перейдут на работу по расписанию так называемого «высокого сезона», то есть будут принимать посетителей без выходных, а работать вечером дольше: с воскресенья до пятницы — на час, до 18.00, а в субботу и вовсе на три часа, до 20.00.