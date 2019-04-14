Культура

Когда работы на Дворе Постникова будут завершены, псковские музейщики перестанут спать и есть - Александр Голышев

Когда работы по реконструкции Двора Постникова будут завершены, псковские музейщики перестанут спать и есть. Такое мнение высказал прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, общественный советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

У Псковского музея, по его словам, богатейшие фонды, но в нем нет достаточных площадей, чтобы все это показать. «Когда завершится реконструкция во Дворе Постникова, и там появятся новые площади, я знаю, что наши музейщики ни спать, ни есть не будут, потому что будут там готовить новые экспозиции», - пояснил гость студии.

«К июню работы на объекте закончатся, и там будет блистательная экспозиция», - добавил Александр Голышев и также «что-то фантастическое» пообещал и на втором объекте, на котором сейчас ведется масштабная реконструкция - на Варлаамовской башне.

«По числу туристов и финансовому потоку эти два объекта обгонят все, что было в Псковском музее до этого. А в следующем году будет восторг в развитии музейного дела!» - пообещал советник губернатора. Музей, по его мнению, - это «единство трех составляющих: музей как помещение, фонды и интеграция в историческую среду, в которой он находится». Исходя из этого, город Псков можно назвать единым музеем.