Культура

В июне планируется назначить технического директора Псковского объединенного музея

В июне, как ожидается, будет назначен технический директор Псковского объединенного музея-заповедника. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове советник губернатора Псковской области по вопросам культуры Александр Голышев.

«В июне должен быть назначен технический директор, который соберет все бумаги и направит их в Москву», - сообщил гость студии, предположив, что на все согласовательные процедуры уйдет не менее трех месяцев. «А когда будет создано федеральное учреждение, то к его директору будут и федеральные требования», - добавил он. Руководитель федерального музея, по его словам, будет определен «или через спецконкурс, или делегированием от министерства культуры». «Нет сомнений, что кандидатура будет согласовываться и с руководством администрации области, но в большой степени это будет прерогатива Минкульта», - пояснил Александр Голышев.

Сегодня, по его словам, уже многое сделано: практически согласован устав нового музейного учреждения, структура, штатное расписание. Со стороны руководителя объединенного музейного учреждения, по мнению гостя студии, важным будет «не показать свою позицию или характер, а идти дальше, чтобы не сорвать весь наработанный процесс».

На вопрос, есть ли в псковском музейном сообществе достойные кандидатуры для назначения на пост руководителя объединенного музея, Александр Голышев отметил: «Думаю, что в нашем музее достаточно много подготовленных научных специалистов, которые в состоянии быть исполнителями правильных решений». «Пройдет еще два, три года, пять лет - и вырастим своего руководителя музея», - заключил советник губернатора, напомнив, что в ПсковГУ есть кафедра музеологии, где обучаются будущие музейщики, кроме того, достойные сотрудники есть и в музеях, работающих в регионе.