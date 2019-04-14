Культура

Александр Голышев: Покровская башня обязательно будет музеефицирована

Власти Псковской области еще вернутся к вопросу о музеефикации Покровской башни, который не удалось решить положительно несколько лет назад. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, общественный советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

«Я раздосадован, что мои коллеги в свое время не смогли презентовать министру культуры проект по Покровской башне, и он своим авторитетным решением сказал: «А это мы отложим». Но слово "отложить" в России фактически означает "забыть". Но мы к этому вопросу еще вернемся, и крупнейшая в Европе башня 16 века обязательно будет музеефицирована. Пусть и не в тех объемах, о которых мы мечтали», - пообещал Александр Голышев.

«Когда мы видим уважаемую, любимую Покровскую башню, без которой не представить Пскова, нет сомнений, что ее надо восстановить. Но главный вопрос - в ее дальнейшем приспособлении, в том, что там будет. Но это новая документация, то, се - целый проект, который тянет на совсем другие деньги», - пояснил советник губернатора.