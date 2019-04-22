Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О слабеньких и жиденьких
«Технодром»: Грандиозное открытие
мечта, ставшая явью
Гипермаркет для больших машин
Почему весной? Потому что дешевле!
Каким увидели Омск псковичи
Новый уровень
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Исторический парк на «Электроне»
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 22.04.2019 14:310 На восстановление Порховской крепости потратят 144 миллиона рублей 26.04.2019 13:500 «Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник 26.04.2019 12:530 На выставку самобытного художника Андрея Щукина приглашает Дом офицеров 26.04.2019 10:161 «Отцы и дети» выступят в псковском «Тире» 27 апреля 26.04.2019 10:140 Экскурсия «Война от первого лица» пройдет 9 мая в Псковском музее-заповеднике 25.04.2019 16:440 Псковская областная библиотека стала участником акции «Читаем детям о войне»
 
 
 
Самое популярное 25.04.2019 09:511 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 24.04.2019 22:089 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 23.04.2019 21:414 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:1411 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 24.04.2019 11:522 Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник

26.04.2019 13:50|ПсковКомментариев: 0

Выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня открыта в Острове, в Военно-историческом музее-заповеднике.

Петр Любаев. Из иллюстраций ко II тому романа Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, экспозиция включает в себя оригинальные цветные и черно-белые иллюстрации к «сáмому псковскому роману». Молодой московский художник делал их для крупноформатного двухтомного издания романа 2017 года. Сам двухтомник - подарок автора научной библиотеке музея-заповедника - также можно будет увидеть на выставке.

В «Михайловском» напомнили, что эти работы, к большой радости их автора, за без малого два года уже в четвертый раз выходит к широкой зрительской аудитории. Первая выставка - тогда в музейной коллекции было только 29 крупноформатных листов с иллюстрациями - была развернута в Научно-культурном центре заповедника в мае 2017 года. Вторая, уже вдвое бóльшая, экспонировалась в Псковском музее, в феврале-марте 2018-го года. В ноябре-декабре того же 2018 года «Два капитана» стояли на якоре в Великих Луках, в местном краеведческом музее.

Петр Любаев. Из иллюстраций к I тому романа Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Планируется, что в Острове выставка будет работать почти два месяца, до 20 июня. В этом году, осенью, эту экспозицию оригинальной графики из фондов музея-заповедника «Михайловское» музейщики планируют показать еще и в Великом Новгороде.

Теги: #пушкинский заповедник #военно-исторический музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 358 человек
26.04.2019, 14:050 В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских 26.04.2019, 14:000 Президент Адвокатской палаты Псковской области призвал Дмитрия Шахова извиниться перед адвокатским сообществом  26.04.2019, 13:560 Экскурсию для пятиклассников Псковской школы-интерната провели в Свято-Троицком соборе 26.04.2019, 13:540 Псковская госинспекция труда: Если отпуск выпал на праздники
26.04.2019, 13:500 «Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник 26.04.2019, 13:460 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых 26.04.2019, 13:450 Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором 26.04.2019, 13:320 Ресторан «Инжир» приготовил подарки гостям на Пасху
26.04.2019, 13:290 Делегация Псковской области принимает участие в 5-й Всероссийской неделе охраны труда 26.04.2019, 13:220 ОНФ и Поисковое движение России помогут гражданам найти информацию о родственниках, пропавших на фронтах ВОВ 26.04.2019, 13:140 Псков стал 60-м городом, куда прибыла выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом» 26.04.2019, 13:110 Более 200 адвокатов в настоящее время состоят в Адвокатской палате Псковской области
26.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Терских и Ксенией Тишковой 26.04.2019, 12:590 1 мая в Псковской области пройдет турнир по мини-футболу 26.04.2019, 12:530 На выставку самобытного художника Андрея Щукина приглашает Дом офицеров 26.04.2019, 12:520 В Великий четверг митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
26.04.2019, 12:420 Кадастровая палата по Псковской области опубликовала режим работы в предпраздничные дни 26.04.2019, 12:370 Девять организаций Стругокрасненского района нарушили сроки выплаты заработной платы работникам 26.04.2019, 12:293 Польский fashion-ритейлер LPP Group откроет три магазина в ТРЦ Fjord Plaza в Пскове 26.04.2019, 12:230 Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту дороги Заполье - Гдов
26.04.2019, 12:151 Псковский «Горводоканал» сообщил в областную администрацию и городскую прокуратуру о нарушениях одной из управляющих организаций 26.04.2019, 12:100 Камерным концертом Московского пасхального фестиваля продолжится яркий филармонический сезон, который прошел под девизом «впервые на нашей сцене» - Николай Хондзинский 26.04.2019, 12:040 Почему весна - самое лучшее время для покупки зимней обуви? 26.04.2019, 12:010 В Стругокрасненской школе прокуратурой выявлены нарушения в питании детей
26.04.2019, 11:571 Молодежный форум «Псковская область - территория твоей профессии» состоялся в Пскове 26.04.2019, 11:532 Путин утвердил перечень показателей, на основании которых будет оцениваться работа государственной власти 26.04.2019, 11:520 Сегодня в Пскове выступит Тамара Гвердцители 26.04.2019, 11:480 В 2018 году в Псковской области зафиксировано 18 попыток и 4 завершенных случая детского суицида
26.04.2019, 11:410 «Гайд-парк»: О деятельности Адвокатской палаты Псковской области 26.04.2019, 11:350 Члены фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании поздравили Владимира Жириновского с днем рождения 26.04.2019, 11:260 Неработающий светофор затрудняет движение по Ольгинскому мосту в Пскове 26.04.2019, 11:160 Наталия Соколова: 2/3 детей заявляют, что в интернете им поступают предложения, противоречащие их моральным принципам
26.04.2019, 11:121 Прощание с зав. кафедрой географии ПсковГУ Александром Слинчаком состоится 29 апреля в церкви Михаила и Гавриила Архангелов 26.04.2019, 11:050 Власти Пскова информируют о необходимости вакцинации против кори лиц, участвующих в Ганзе 26.04.2019, 10:540 В Псковской области полицейский получил ожоги, помогая сельчанам на пожаре 26.04.2019, 10:541 Аллею на Бородинской высоте восстановили новоржевские единороссы
26.04.2019, 10:535 Интерактив: Мошенники снова работают Пскове! 26.04.2019, 10:440 Великолучанин занял второе место на чемпионате Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству 26.04.2019, 10:350 О премьерах Псковского драмтеатра расскажут артисты Евгений Терских и Ксения Тишкова в программе «Дело Луначарского» 26.04.2019, 10:310 Спектакль и экскурсию провела ПОООМС «Дети – наше будущее» в Печорах
26.04.2019, 10:280 К «мусорному» вопросу вновь вернутся депутаты Псковской гордумы на сессии 30 апреля 26.04.2019, 10:270 «Псков-747»  сегодня на своем поле встречается с «Чертаново-2» 26.04.2019, 10:260 Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в «Тихом Доне» 26.04.2019, 10:161 «Отцы и дети» выступят в псковском «Тире» 27 апреля
26.04.2019, 10:140 Экскурсия «Война от первого лица» пройдет 9 мая в Псковском музее-заповеднике 26.04.2019, 10:120 В Сочи завершилась X летняя Спартакиада ПАО «ОГК-2» 26.04.2019, 10:100 «Газпром газораспределение Псков» просит граждан не жечь траву вблизи газопроводов 26.04.2019, 09:581 Фотофакт: В руинах дома Бобовкина обрушился каменный свод
26.04.2019, 09:550 Псковский бизнесмен в Петербурге лишился «Ленд Крузера» за 3,5 млн рублей, пока спал в гостинице 26.04.2019, 09:450 В Красногородске будут судить женщину, которая не платит алименты 26.04.2019, 09:440 В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры на компьютерах в школе ограничен доступ к экстремистским материалам в Интернете 26.04.2019, 09:410 Великолучанин хотел купить машину и перевел предоплату мошенникам
26.04.2019, 09:410 30 апреля в Невеле будет работать мобильная приемная прокурора области 26.04.2019, 09:220 Весенняя посевная кампания активно набирает обороты в Псковском районе 26.04.2019, 09:010 Дом, сарай и микроавтобус сгорели в Опочке. ВИДЕО 26.04.2019, 08:590 Уже в воскресенье Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019
26.04.2019, 08:530 «БМВ Х5» и «Тойота Ленд Крузер» столкнулись в Псковском районе, пострадали два человека 26.04.2019, 08:440 Колокольные звоны в исполнении лучших звонарей Северо-Запада России прозвучат в Пскове 29 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля 26.04.2019, 08:324 В Псков прибудет выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом» 26.04.2019, 08:311 Борт санавиации доставил пациента в Островскую межрайонную больницу
26.04.2019, 08:223 Жители России не готовы к долгосрочному планированию бюджета 26.04.2019, 08:110 Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян 26.04.2019, 07:550 Сегодня у православных самый скорбный день - Страстная пятница 25.04.2019, 23:074 Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес
25.04.2019, 22:301 Участники клуба «Будем здоровы» псковского Красного Креста узнали о плохом и хорошем холестерине 25.04.2019, 22:150 В Опочке дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 25.04.2019, 22:000 На 24-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов 25.04.2019, 21:352 Андрей Корнев: Упрощение порядка декларирования доходов очень актуально для неконкурентной среды советов сельских поселений
25.04.2019, 21:311 С 26 апреля оплачивать проезд банковской картой можно будет в автобусах №17 и №25 25.04.2019, 21:150 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам деятельности оперативных подразделений 25.04.2019, 20:500 Межрайонные службы ранней помощи в Псковской области получили новые автомобили 25.04.2019, 20:300 В Псковском Красном Кресте состоялась очередная дружеская встреча «бабушек» и школьников
25.04.2019, 20:151 Вадим Афанасьев: Пусть о доходах отчитываются те, кто много зарабатывает 25.04.2019, 20:000 Жителю Пыталовского района пришлось оплатить 33 тыс. рублей долга, чтобы продать свою квартиру 25.04.2019, 19:450 Акция «Неделя без турникетов» в очередной раз доказала заинтересованность псковских школьников в технических профессиях 25.04.2019, 19:411 Поезд «Ласточка» по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» встал в Торошино
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.