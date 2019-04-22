Культура

«Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник

Выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня открыта в Острове, в Военно-историческом музее-заповеднике.

Петр Любаев. Из иллюстраций ко II тому романа Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, экспозиция включает в себя оригинальные цветные и черно-белые иллюстрации к «сáмому псковскому роману». Молодой московский художник делал их для крупноформатного двухтомного издания романа 2017 года. Сам двухтомник - подарок автора научной библиотеке музея-заповедника - также можно будет увидеть на выставке.

В «Михайловском» напомнили, что эти работы, к большой радости их автора, за без малого два года уже в четвертый раз выходит к широкой зрительской аудитории. Первая выставка - тогда в музейной коллекции было только 29 крупноформатных листов с иллюстрациями - была развернута в Научно-культурном центре заповедника в мае 2017 года. Вторая, уже вдвое бóльшая, экспонировалась в Псковском музее, в феврале-марте 2018-го года. В ноябре-декабре того же 2018 года «Два капитана» стояли на якоре в Великих Луках, в местном краеведческом музее.

Петр Любаев. Из иллюстраций к I тому романа Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Планируется, что в Острове выставка будет работать почти два месяца, до 20 июня. В этом году, осенью, эту экспозицию оригинальной графики из фондов музея-заповедника «Михайловское» музейщики планируют показать еще и в Великом Новгороде.