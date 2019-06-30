Культура

Международный фестиваль «Река Великая» пройдет в Опочке с 5 по 6 июля

С 5 по 6 июля в Опочке состоится ежегодный Международный фестиваль «Река Великая». Об этом сообщается на сайте Псковского областного центра народного творчества. Фестиваль направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России, сохранение и развитие добрососедских отношений с жителями приграничных территорий. Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории участников и зрителей. Фестиваль станет площадкой для рабочих встреч делегаций-участниц по обмену опытом в различных сферах и установлению новых контактов.

Деловая программа также включает в себя проведение круглых столов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы народных умельцев, выставки-продажи изделий народных ремесел, ярмарка продукции собственного производства, гастрономические, вокальные и творческие конкурсы, программы для детей, театрализованные представления, экскурсии, спортивные состязания, концертные программы. 6 июля состоится ярмарка «Фестивальная», открытие которой намечено на 12 часов. Заявку на участие в ярмарке можно направить по адресам iwanova.olga-olya@eandex.ru или economika@opochka.reg60.ru