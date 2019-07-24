Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли

31 июля на «Первом канале» состоится премьера сериала «Петербург. Любовь. До востребования» режиссера Дмитрия Светозарова о провинциальной учительнице, нашедшей свою любовь в городе на Неве. Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполняет уроженка Пскова Юлия Пересильд.
Напомним, по сюжету молодая учительница из глубинки Светлана приезжает в Санкт-Петербург на семинар. В городе она знакомится с геологом-нефтяником Федором (Устюгов), который в скором времени бросает экспедицию и делает девушке предложение. Очень скоро семейная жизнь с Федором начинает тяготить Светлану. И вот однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Перегудов), который с удовольствием проводит для Светланы экскурсии по любимому городу.
В качестве локаций создатели сериала выбрали самые известные места Петербурга - Летний и Михайловский сады, Дворцовую площадь, набережные и каналы. В съемках картины также приняли участие Наталья Бурмистрова, Юрий Кузнецов, Эра Зиганшина, Рудольф Фурманов, Сергей Мардарь, Лариса Леонова, Татьяна Тузова и Егор Бакулин.
Премьера сериала состоится завтра в 21.30.