Культура

«Расписные выходные» стартуют в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» присоединился к Европейским дням наследия, которые в этом году проводятся под девизом «Искусство и развлечения».



С 7 сентября по 14 октября музей приглашает провести в музее «Расписные выходные», сообщается в сообществе музея-заповедника ВКонтакте.



Мероприятие представляет собой цикл бесплатных творческих мастер-классов, которые будут проходить каждые выходные в Изборске. Это популярная музейная практика, соединяющая образование и развлечения.

Участники мастер-классов под руководством опытного музейного педагога смогут скопировать картины великих художников Рериха и Мельникова, нарисовать натюрморт или осенний пейзаж. Каждый сможет оставить свой рисунок в музее для будущей выставки.



7 и 8 сентября мы ждем юных художников на занятие «Изборск в картинах П.Д.Мельникова (раскрашиваем осенний пейзаж)».

Время проведения - с 12.00 до 14.00.

Место проведения - музейное кафе «Блинная» (ул.Московская, 10)

8 (81148) 96-602, 8 (953) 245 08 43.



Кроме того, музей приглашает опытных и начинающих художников на пленэры. Можно приносить свои работы с изображением осеннего Изборска в музейную мастерскую. Сотрудники музея отберут лучшие и по итогам организуют выставку.