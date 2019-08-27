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Культура

«Расписные выходные» стартуют в Изборске

07.09.2019 10:32|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник «Изборск» присоединился к Европейским дням наследия, которые в этом году проводятся под девизом «Искусство и развлечения».


С 7 сентября по 14 октября музей приглашает провести в музее «Расписные выходные», сообщается в сообществе музея-заповедника ВКонтакте.

Мероприятие представляет собой цикл бесплатных творческих мастер-классов, которые будут проходить каждые выходные в Изборске. Это популярная музейная практика, соединяющая образование и развлечения.
Участники мастер-классов под руководством опытного музейного педагога смогут скопировать картины великих художников Рериха и Мельникова, нарисовать натюрморт или осенний пейзаж. Каждый сможет оставить свой рисунок в музее для будущей выставки.

7 и 8 сентября мы ждем юных художников на занятие «Изборск в картинах П.Д.Мельникова (раскрашиваем осенний пейзаж)».
Время проведения - с 12.00 до 14.00.
Место проведения - музейное кафе «Блинная» (ул.Московская, 10)
8 (81148) 96-602, 8 (953) 245 08 43.


Кроме того, музей приглашает опытных и начинающих художников на пленэры. Можно приносить свои работы с изображением осеннего Изборска в музейную мастерскую. Сотрудники музея отберут лучшие и по итогам организуют выставку.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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