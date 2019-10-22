Культура

Псковичи почтили память археолога, который откопал Довмонтов город

В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоялось заседание военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное 100-летию со дня рождения Почетного гражданина Пскова Василия Белецкого, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Библиотека подготовила для собравшихся собственную презентацию про Василия Белецкого, основываясь на материалах, которые находятся в открытом доступе в интернете. А сын Василия Белецкого, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры АН СССР (РАН) Сергей Белецкий внес в нее поправки и дополнил малоизвестными фактами из жизни отца, а также проиллюстрировал редкими фотографиями и рисунками из семейного архива.

Напомним, Василий Дмитриевич Белецкий – Почетный гражданин Пскова, ученый, который больше тридцати лет занимался археологическими раскопками в Пскове и в Псковской области, автор многочисленных посвящённых псковской истории научных трудов. Это он откопал «псковские Помпеи» – Довмонтов город в Псковском кремле, который, как сказали на заседании в библиотеке, стал ему прижизненным памятником.

Сергей Белецкий рассказал, что его отец был превосходным художником и собирался поступать в ленинградскую Академию художеств. Но в поезде по дороге с Дальнего Востока в Ленинград понял, что ему хватит денег только на проезд, поэтому вышел на станции в Иркутске, вернул в кассу билет и поступил в Горный институт.

Однако война помешала ему доучиться на горного инженера, а после нее он поступил в Саратовский пединститут, окончил его с красным дипломом и решил писать диссертацию по педагогике в Ленинградском педагогическом институте. Но в тот год не было приёма в аспирантуру Герценовского института, и кто-то посоветовал Василию съездить в экспедицию с сотрудниками Эрмитажа. В результате он поступил в аспирантуру Эрмитажа и в 1955 году приехал на раскопки в Псков в составе археологической экспедиции под руководством Г. П. Гроздилова, а после смерти Гроздилова сам много лет возглавлял эту экспедицию.

Благодаря этой экспедиции вместо сквера с фонтаном, который псковские власти хотели разбить под персями Псковского кремля, в Пскове появился археологический парк, где были сделаны неоценимые открытия и находки. Эрмитажная экспедиция раскрыла в Довмонтовом городе несколько гражданских построек и храмов XII века, откопала средневековый псковский архив XV века с вислыми печатями, а также фрески, которые теперь находятся в эрмитажном фондохранилище «Старая Деревня».

Сергей Белецкий показал собравшимся в библиотеке фильм журналиста Татьяны Недосекиной «Псков – моя судьба», снятый в 1995 году, в котором Василий Белецкий рассказывает, какое грандиозное впечатление произвели эти псковские фрески из Довмонтова города, когда их выставили в Георгиевском зале Эрмитажа. Знаменитый археолог в этом фильме двадцатилетней давности говорит, что псковичам пока негде хранить и выставлять столь ценные экспонаты, но они обязаны вернуть их себе и построить для этого Музей фрески.

Проблема Довмонтова города так и не решена, сказала на заседании в библиотеке заместитель председателя Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева. В последний раз, напомнила она, эта проблема была поднята на Общественном совете по культуре при губернаторе Турчаке, но псковичи так и не придумали, что делать со своим археологическим парком. Может, пора уже попросить Эрмитаж взять Довмонтов город под свою юрисдикцию, предложила Ирина Голубева, соглашаясь, что это шаг отчаяния.

На заседании в библиотеке псковские ученые также сокрушались, что начатые эрмитажной экспедицией раскопки в Псковском кремле так и не были продолжены, а Музей фрески до сих пор не построен.

Псковские архивы Василия Белецкого тоже изданы не полностью. Узнав, что Сергей Белецкий не оставляет надежды их опубликовать, псковичи предложили ему свою помощь, которую он с благодарностью принял.

Сын Василия Белецкого, кроме того, рассказал псковичам, что его отец «укрыт псковской землей», потому что на его могилу был высыпан мешок земли из псковского раскопа X века.