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Культура

На «Ночь искусств» в Изборск приглашают псковичей

23.10.2019 16:03|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает на «Ночь искусств». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, всероссийская культурно-образовательная акция пройдет 3 ноября.

Программа:
17.00 - 21.00 - «Создаем искусство сами» - творческие мастер-классы
Дом купца Шведова (ул. Печорская, 32)
18.00 - «Ганзейское путешествие» - интерактивная игра для всей семьи
Дом купца Анисимова (ул. Печорская, 41а)
19.00 - «Каменный страж земли русской» - сборная экскурсия по Изборской крепости
Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости
17.00 - 21.00 - «Изборский дух» - документальный фильм о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского
Флигель купца Анисимова (ул. Печорская, 41 б)
18.00 - 24.00 - «Крепость: щитом и мечом» - мультипликационный фильм (2015 год), «Александр Невский» - художественный фильм (1938 год), Изборская крепость

Вход свободный.

Экспозиции для посетителей будут открыты с 17.00 - 21.00.
Изборская крепость с 17.00-24.00.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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