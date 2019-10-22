Культура

На «Ночь искусств» в Изборск приглашают псковичей

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает на «Ночь искусств». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, всероссийская культурно-образовательная акция пройдет 3 ноября.

Программа:

17.00 - 21.00 - «Создаем искусство сами» - творческие мастер-классы

Дом купца Шведова (ул. Печорская, 32)

18.00 - «Ганзейское путешествие» - интерактивная игра для всей семьи

Дом купца Анисимова (ул. Печорская, 41а)

19.00 - «Каменный страж земли русской» - сборная экскурсия по Изборской крепости

Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости

17.00 - 21.00 - «Изборский дух» - документальный фильм о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского

Флигель купца Анисимова (ул. Печорская, 41 б)

18.00 - 24.00 - «Крепость: щитом и мечом» - мультипликационный фильм (2015 год), «Александр Невский» - художественный фильм (1938 год), Изборская крепость

Вход свободный.



Экспозиции для посетителей будут открыты с 17.00 - 21.00.

Изборская крепость с 17.00-24.00.