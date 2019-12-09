Культура

Звезда сериала «Универ» приехал в Псков на съемки программы о нашествии Батория

Фото: abzac.org.

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян приехал на этой неделе в Псков на съемки передачи. Как стало известно «МК в Пскове», известный актер снимает документальную программу «Нефакт» о нашествии Стефана Батория, которая выйдет на телеканале «Звезда».

Фото: Псковский музей-заповедник. Фото со съемок в Псковском кремле

Съемки ведутся на нескольких исторических объектах – в Кремле и на Покровской башне.

Фото: Псковский музей-заповедник

Судя по фотографиям, которые опубликовал Псковский музей-заповедник, актерам повезло с погодой - было солнечно и тепло, однако, как признались сотрудники музея, ветер был нечеловеческий.

Фото: Псковский музей-заповедник

Отметим, вчера, 9 декабря, передачу снимали в стенах Псковского кремля. После этого Арарат Кещян пообедал в псковском ресторане за Завеличье, где с ним сфотографировался персонал.

Фото: ЦДИ. Арарат Кещят пообедал в псковском ресторане

Отметим, завтра, 11 декабря, Псков посетит еще одна звезда «Универа» - актер, композитор Виталий Гогунский. Он побывает в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также выступит перед студентами ПсковГУ.