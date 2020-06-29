Культура

Занимавшийся в «Таблетке» клуб «Рио-Рита» намерен дойти до Путина в отстаивании своих интересов

Клуб народного творчества для людей элегантного возраста «Рио-Рита», занимавшийся на базе «Таблетки», в отстаивании своих интересов намерен дойти до президента России Владимира Путина. Об этом сообщила на сессии гордумы 30 июня представительница клуба по итогам отчета главы города Елены Полонской о работе за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно о намерении передать «Таблетку» в ведение Театрально-концертной дирекции с целью последующей реконструкции строения под театр кукол, в связи с чем встал вопрос о подборе помещений для творческих коллективов, которые ранее занимались там.

Сегодня представитель клуба «Рио-Рита» еще раз обозначила желание тех, кто посещает этот клуб, остаться в «Таблетке». «В ГКЦ не хотим, там и так много коллективов. И диджей молодой, не в нашей теме. Похоронные конторы тоже просьба не предлагать», - сказала представительница клуба «Рио-Рита».

«Мы танцевать хотим. Без закулисных игр скажу: мы поставим эту тему перед президентом, если она будет замылена. Верните нам наш клуб по интересам», - попросила она.

Елена Полонская заверила, что ни один творческий коллектив, занимавшийся в «Таблетке», без помещения не останется. Во время разработки проектно-сметной документации на реконструкцию строения все эти коллективы смогут заниматься в «Таблетке». Также она не исключила, что после реконструкции «Рио-Рита» сможет остаться в «Таблетке» - наверняка театр кукол не займет все помещения.

Наряду с этим Елена Полонская высказала предположение, что письма, написанные якобы от имени коллектива «Рио-Рита» по поводу подбора новых помещений, на самом деле подготовлены одним человеком — директором Городского парка культуры и отдыха им. Пушкина Евгением Шелембой. «Это писал один человек, который пытался отстоять свои интересы. И это очень обидно. За полгода я ни разу не видела, чтоб он пришел на сессию или на комитеты», - сказала она.