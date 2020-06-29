Культура

Андрей Турчак: Святогорский монастырь должен развиваться совместно с Пушкинским заповедником

Свято-Успенский Святогорский монастырь должен развиваться совместно с Пушкинским заповедником. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе рабочего совещания по вопросу деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Очень символично, что очередное заседание проводится в Пушкинских Горах. Видно, что за год проведен очень большой объем работ. Сегодня мы говорим о неком треугольнике: Печоры, Изборск и Пушкинские Горы», - отметил Андрей Турчак.

По его мнению, Пушкинские Горы - это одна из жемчужин Псковской земли. «Мы впервые будем обсуждать генеральный план и стратегию развития монастыря. Но очевидно одно: он не может развиваться отдельно от музея-заповедника. Хотелось бы чтобы здесь была синергия. Нам сегодня нужно понять, какие объекты могут попасть в зону АНО, а какие нет», - сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергея Степашина за сотрудничество, а губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - за административную поддержку.