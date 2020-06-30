Культура

Завершился ремонт автостанции в Опочке

Завершились ремонтные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» (1847 год), в котором в наши дни расположена автостанция г. Опочка. Об этом сообщаестя на официальной странице комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в Инстаграм.

Пользователем памятника является Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» В соответствии с охранным обязательством, оформленным с предприятием, оно взяло на себя обязательства по содержанию и сохранению памятника.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, разработанная ООО «ПромЖилСтрой» (г. Псков) в 2016 году за счет средств предприятия, была рассмотрена и согласована Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области

Подрядчик, ООО «Августина», приступил к работам январе 2020 года. В соответствии с проектной документацией на памятнике были проведены работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия, ремонту фасадов и внутренней отделке помещений.

Все работы были выполнены в установленные сроки, с надлежащим качеством и 29 июня приняты приемочной комиссией.