Культура

23 псковича с отличием окончили областной колледж искусств

Пятнадцатый выпуск молодых специалистов состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении, в этом году его окончили 58 студентов очной формы обучения.

«Государственные экзамены и подготовка к ним проходили в дистанционном формате, что было необычно и очень сложно. Часть практических работ была заменена их теоретическим (исследовательским) описанием, часть исполнительских работ принимались по видеозаписям выступлений», - рассказали в колледже.

Председателями государственных экзаменационных комиссий в этом году стали: художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, лауреат премии Правительства Москвы, премии им. Б. Чайковского Николай Хондзинский; заведующая кафедрой музыкознания и музыкально-прикладного искусства, кандидат педагогических наук, доктор культурологии, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры Елеонора Рыбакова; первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лидия Чечельницкая; заведующая художественным отделением, методист Детской школы искусств города Пскова, кандидат педагогических наук Наталья Яблочкина.

Сертификаты за лучшую дипломную работу получили: Ольга Дмитриева, Александра Степанова, Диана Кирилюк, Светлана Шинковская (специальность «дизайн»), Василий Чепелов, Дарья Ямщикова, Виктория Бойцова (специальность «социально-культурная деятельность»).

Из 58 выпускников дипломы с отличием получили 23 молодых специалиста.

В планах у выпускников – продолжение образования в высших образовательных учреждениях культуры и искусства, а также работа по специальности.