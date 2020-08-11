Культура

Минкульт предлагает разрешить проводить в музеях мероприятия численностью более 50 человек

Министерство культуры России предлагает разрешить проводить в музеях лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие массовые мероприятия численностью более 50 человек. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

«Минкультуры России предлагает рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей. Предложенная мера позволит федеральным учреждениям проводить лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие мероприятия численностью более 50 участников с учетом того, что численность людей должна составлять не более 50% максимальной вместимости помещения при соблюдении социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести соответствующие изменения в методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий из-за COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства Ольги Любимовой, этот документ является очень важным. «Министерство культуры совместно с профессиональным сообществом, с Союзом музеев России проработало ограничительные меры, которые позволят функционировать музейному пространству, достойным образом представлять свои экспозиции для посетителей в период постпандемии и, безусловно, сохранить здоровье как посетителей, так и, конечно же, наших сотрудников», — сказала она.

Вместе с тем, ведомство предлагает разрешить федеральным музеям увеличить численность экскурсионных групп до 20 человек. Соответствующие изменения Минкультуры также предложило Роспотребнадзору внести в методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в музеях. Однако увеличить численность экскурсионных групп предлагается при соблюдении между участниками дистанции до 1 метра.

Предлагается также разрешить прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций. Это, как считают в министерстве, позволит официально сотрудничать федеральным музеям с туроператорами и принимать группы туристов наравне с группами других посетителей. По словам Любимовой, этот вопрос необходимо проработать в течение августа, чтобы к сентябрю уже можно было организовать соответствующие группы.