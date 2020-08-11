Культура

Вадим Нэдик: Каждая пядь земли в Псковской области связана с глубинами истории

Каждая пядь земли в Псковской области связана с глубинами истории, подчеркнул исполняющий обязанности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам работы археологов в 2020 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждая улица, дом, пядь земли в Псковской области связана с такими глубинами истории, о которых знает вся Россия», - сказал он. Вадим Нэдик отметил, что приложит усилия, чтобы совместная работа была плодотворной,

«Мы видим проблематику - имеют место вторжение в культурный слой, неприятные факты, в том числе в Горожанах», - заявил он. По его словам, при прокладке оптоволоконных сетей на поселении викингов у деревни Горожане Новосокольнического района люди действовали «очень вероломно».

«Все работы должны проходить под контролем археологам, такая цель поставлена перед комитетом. Это правильно, конструктивно, и только так на Псковщине надо работать», - добавил Вадим Нэдик.