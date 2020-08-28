Культура

Московский органист выступит в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах

Московский органист выступит в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Органные концерты в Печорах».

Один из самых известных и самобытных органистов России Алексей Шмитов выступит в Печорах 30 августа в 15:00.

Среди ярчайших сторон исполнительского мастерства Шмитова — произведения И. С. Баха и французская романтическая музыка.

Алексей Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах страны, где были установлены органы. Его концерты звучали в лучших залах России, таких как Большой зал Петербургской государственной филармонии, зал Капеллы имени Глинки Санкт-Петербурга, Большой и Малый залы Московской консерватории, зал имени Чайковского, Светлановский зал Московского международного Дома музыки.

Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане, Сирии и Израиле. Постоянный участник различных международных фестивалей в Шотландии, Португалии, Германии.