Культура

Передвижная выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 3 сентября

Пятая передвижная выставка «Живописная Россия» откроется во Дворе Постникова в Пскове 3 сентября в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.

Выставка состоит из 150 произведений членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников, представляющих различные регионы России. На выставке будут как академические формы искусства, так и новаторские поиски и эксперименты.

Из-за действующих ограничительных мер церемония открытия будет организована на крыльце Двора Постникова с учетом социальной дистанции.

Выставка расположена на двух уровнях - в цокольном этаже и на втором этаже большого «Мешка». Вход на выставку будет организован группами не более 30 человек при обязательном наличии маски.

В день открытия выставки Двор Постникова будет работать до 19.00.