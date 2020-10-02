Культура

Музеи-заповедники «Изборск» и «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве

Музеи-заповедники «Изборск» и «Судакская крепость» (Крым) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Руководители учреждений Наталия Дубровская и Светлана Емец договорились о развитии партнерских связей и обмене опытом между музеями. Ключевое направление сотрудничества - популяризация отечественной истории и культуры через выставочную, научную, образовательную деятельность, а также укрепление связей внутри профессионального музейного сообщества.

В музее Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии (отдел историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина») в ближайшее время начнет работу выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов» - живопись и графика Н. К. Рериха. Это культурно-просветительский, выставочный и межмузейный проект, который в прошлом году открылся в Изборске и был поддержан музеями, архивными и библиотечными учреждениями нескольких регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» откроется выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история». На выставке представят копии старинных фотографий, на которых изображены представители народа сето, их быт, костюмы, виды древнего Изборска и города Печоры, информационные стенды и комплекты народного костюма сето из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск».

Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова рассказала о запланированном многолетнем фестивале «Мы - Великая страна», целью которого является популяризация многогранности России, ее народов, традиций, конфессий.

«Мы благодарим коллег за теплый прием, за замечательные идеи и готовность вместе работать. Такое крепкое межмузейное партнерство позволяет реализовать наиболее масштабные и яркие проекты», - добавили в Изборском музее-заповеднике.