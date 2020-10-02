Культура

Онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны» откроется в декабре

Онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны» откроется в декабре 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, подчеркнул директор госархива и председатель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин. «Да, он нацелен на молодую аудиторию. Но значимо то, что над созданием онлайн-музея работают студенты. То есть это те молодые люди, для сверстников которых в целом и задуман проект. Нам кажется, они сумеют лучше найти общий язык с «посетителями» музея, донести важную для молодежи информацию», - отметил он.

В онлайн-музее представят тематические экспозиции, наполненные фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми материалами, хранящимися в архивах и музеях Псковской области.

Первыми перед зрителям предстанут пять экспозиций: «Партизанская деревня: война и быт народных мстителей»; «Военный и экономический коллаборационизм и псковская деревня»; «Изборск в годы Великой Отечественной войны»; «Пушкиногорский край в годы Великой Отечественной войны»; «Псковская деревня после освобождения от немецко-фашистских захватчиков».

Доступ к материалам будет свободным и бесплатным.

Проект реализуется совместно с региональным отделением Российского исторического общества при финансовой поддержке Фонда «История Отечества».