Культура

Концерт органной музыки пройдет в Печорах 18 октября

Концерт органной музыки в исполнении Виктории Гамазовой (Москва) пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 18 октября. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

В программе:

И. С. Бах - Прелюдия и фуга до минор BWV 546

И. С. Бах - Хоральная прелюдия Wenn wir in hochsten Noten sein BWV 641

Д. Букстехуде - Чакона ми минор

С. Франк - Прелюдия, фуга и вариация

Ф. Мендельсон - Соната №2 до минор в 4 частях

А. Гильман - Elevation

И. Брамс - Хоральная прелюдия Herzlich tut mich erfreuen op. 122, №4

И. С. Бах - Токката и фуга ре минор BWV 565

Начало в 16.00. Посетителей просят помнить о мерах безопасности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

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Виктория Гамазова в 2007 году закончила Национальную музыкальную академию Украины имени П. Чайковского в Киеве (класс органа). В 2012 году окончила магистратуру в Санкт-Петербургском государственном университете («Историческое исполнительство на клавишных инструментах»).

Повышала свой профессиональный уровень на мастер-классах профессоров в Римской консерватории Луиджи Челегина (Италия), Высшей академии искусств «Моцартеум» Хериберта Метцгера, Иоганна Труммера (Австрия), Кристофера Стембриджа (Англия), Берта Висгерхофа (Нидерланды), Хольгера Геринга, Франца Данкзагмюллера (Германия).

С 2003 по 2015 год работала солисткой-органисткой в Днепропетровском доме органной и камерной музыки. С 2015 года и по настоящее время живет в Москве, занимается концертной деятельностью.