Культура

12 надписей появятся на псковских объектах культурного наследия

Росимущество заказало информационные надписи на объектах культурного наследия в Псковской области. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта - 54 тыс. 100,22 рубля. Срок оказания услуг: в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Проекты согласовал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. При замене информационной надписи необходимо предусматривать ранее используемые место установки и методы крепления.

Перечень объектов культурного наследия, на которых появятся новые информационные надписи:

1) «Офицерский корпус», XVII в. (город Псков, улица Гремячая);

2) «Спасская церковь», 1791 г. (деревня Александрово, Порховский район);

3) «Глухая башня», XVI в. (погост Малы, в 4-х км от села Старый Изборск, Печорский район);

4) «Ансамбль зданий усадьбы Строганова», XVII-XIX в. (деревня Волышово, Порховский район);

5) «Здание хлебопекарни», XIV в. (город Псков, улица Гремячая);

6) «Церковь Николая Чудотворца (деревянная)», XVII в. (село Заянье, Плюсский район);

7) «Мстиславская башня», XV-XVI вв. (город Псков, Набережная реки Великой, 10);

8) «Никольская церковь», 1822 г. (деревня Дворцы, Бежаницкий район);

9) «Руины дома Карамышева», XVII в. (город Псков, улица Советская, 46-А);

10) «Дом у «Мешка», XVII в. (город Псков, улица Школьная, 24-А);

11) «Усадьба "Княжья Горка"», XIX в. (село Красные Горки, Дедовичский район);

12) «Гремячая башня», XVI в. (город Псков, улица Гремячая, 7Б).