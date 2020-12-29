Культура

Дом культуры отремонтировали в псковской деревне Родина

Дом культуры отремонтировали в деревне Родина Псковского района, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«На реализацию проекта в рамках нацпроекта "Культура" направлено более 12 млн рублей, - отметил он. - Сверх этого 6 млн рублей из областного бюджета направили на ремонт фасада здания и дискозала, оснащение мебелью, новым современным световым и звуковым оборудованием, приобретение одежды сцены и кресел в зрительный зал».

Жители деревни Родина получили новое пространство, которое работники уже прозвали «арт-резиденцией», подчеркнул губернатор.

«В следующем году в планах реконструкция домов культуры в поселке Смуравьево-2 и в Стругах Красных», - добавил Михаил Ведерников.