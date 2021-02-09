Культура

В Ульяновске открыли михайловскую «Дорогу к Пушкину»

Сегодня, в День памяти поэта Александра Пушкина, в «Доме Языковых» в Ульяновске открыли выставку, подготовленную в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Елена Абдулаева. Дом А.С. Пушкина (2007). Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, экспозиция «Дорога к Пушкину» - это 21 цветная автолитография из альбома, созданного молодыми московскими художниками-графиками, учениками всемирного известного графика, народного художника России Бориса Диодорова.

Евгения Лоцманова. Вдохновение (2017). Из фондов «Михайловского».

Впервые авторы этих работ - восемь на то время еще студентов факультета графических искусств Московского государственного университета печати - приехали в Святогорье на практику в 2005 году. Через два с небольшим года альбом литографий, выполненных в очень сложной и на сегодня очень редко практикуемой технике, стал своего рода отчетом о той и последующих творческих поездках в «Михайловское». Несколько экземпляров издания, а также отдельные оттиски вошедших в него листов Диодоров и его воспитанники преподнесли в дар музею-заповеднику. «С тех пор эта печатная графика часто представляла псковские пушкинские места и, шире, Россию и ее современное изобразительное искусство на выставках в нашей стране и за ее рубежами», - рассказали в музее.

Напомним, что пушкиногорское «Михайловское» и «Дом Языковых», филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова, тесно связаны дружески и профессионально. Уже более двух лет, с октября 2018 года, на базе небольшого музея в Поволжье активно функционирует виртуальное представительство Пушкинского заповедника: проходят online-лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведется серьезная внутримузейная работа по обмену опытом.

Планируется, что выставка «Дорога к Пушкину» будет работать в «Доме Языковых» до 27 июня текущего года.