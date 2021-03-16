Культура

В Пскове ищут таланты для создания музыкального сборника

Псковский городской молодежный центр организует поиск музыкальных талантов для первого музыкального сборника «МузАктив», который объединит в себе самых интересных исполнителей города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Заявки принимают как от музыкальных коллективов, так и от независимых солистов в любом жанре.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету, где нужно описать себя или деятельность группы (приложение №1) и отправить ее вместе с треком до 21 марта на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «МузАктив».

В итоге будет создан компакт-диск и альбом в социальных сетях с лучшими исполнителями и их треками. Исполнители, которые войдут в плейлист, получат свою копию диска «МузАктив».