Культура

Специальные маяки установят на памятниках ЮНЕСКО в Пскове

Маяки для мониторинга строительных сооружений установят на два собора в Псковской области, которые являются объектами ЮНЕСКО. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Служба управления объектами ЮНЕСКО, которая проводит мониторинг памятников Пскова, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, закупила 20 специальных маяков для наблюдения за памятниками.

Часть маяков установят на собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря, где были выявлены трещины.

Маяки устанавливают на памятниках в местах повреждений и трещин, они фиксируют малейшее движение в стороны и позволяют оценить уровень деформации и «подвижности» памятников. По итогам проведенного мониторинга за текущий год будет подготовлена отчетная документация с выводами о необходимых мероприятиях.

По итогам обследования остальных 8 памятников специалисты службы будут также принимать решение об установке маяков.