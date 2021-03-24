Культура

Комитет по охране памятников даст оценку земляным работам, ведущимся в Острове

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области направил официальный запрос в администрацию Островского района по факту работ, которые проводятся на территории «Островка» в рамках реализации проекта «Устойчивое использование водных ресурсов для развития туризма приграничных городов Резекне и Остров» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

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Кроме того, запланированы проверочные мероприятия органа охраны на участок в рамках обустройства набережной реки Великой в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель комитета Вадим Нэдик. По его словам, выезд будет осуществлен по обращению активистов Археологического центра, обеспокоенных проведением якобы несогласованных земляных работ на территории, имеющей особый охраняемый статус.

Как рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров, никаких земляных работ, которые бы могли затронуть культурный слой, на набережной не проводилось. «В рамках контракта по приграничному сотрудничеству идет расчистка территории от кустарника, - отметил Дмитрий Быстров. - Экскаватор там действительно был, только на нем был не ковш, а мульчерная насадка для измельчения древесно-кустарниковой растительности в щепу».

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Земляные работы запланированы, но они не будут начаты, пока не будет получено разрешение от органа охраны - все необходимые документы для этого уже направлены администрацией Островского района в установленном порядке. В дальнейших планах муниципалитета - обустройство смотровой площадки в рамках продолжения развития туркластера. Предполагается укрепить площадку камнями, высадить сирень, поставить скамейки. Кроме того, в рамках культурно-исторических обязательств муниципалитет готов очистить и частично восстановить остатки крепости. Впрочем, пока рано говорить о какой-то конкретике - все зависит от резолюции комитета по охране памятников. В любом случае, как заверяют в администрации района, главная цель предпринимаемых усилий - развитие внутреннего туризма.

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Добавим, что срок выполнения работ по проекту – 15 сентября 2021 года. В рамках благоустройства островка предусмотрены работы по очистке русла реки, корчевке кустарника и мелколесья, планировке откосов, их креплению камнем, устройству газонов, посадке саженцев лиловой и белой сирени. Контрактом предусмотрено выполнение и других работ по благоустройству островка, их перечень достаточно большой.