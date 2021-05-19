Культура

Гремячая гора: золото, которое валяется под ногами

Туристов сюда водят нечасто, но они и сами, без подсказок экскурсоводов, откуда-то узнают об этом месте и стараются обязательно побывать здесь, вдохнуть воздух псковской готики и, чем черт не шутит - может, даже услышать песни таинственной княжны, охраняющей сокровища. В принципе, все гости Гремячей горы находят на ней то, что ищут. Однако не обходится и без досадных бонусов - выпивающих компаний, накапливающегося месяцами мусора и отсутствия элементарных вещей - скамеек, освещения и туалета. Да и путь на Гремячку - отдельная песня: либо по руинам стен, либо по болотистому берегу Псковы.

Неслучайно в числе первоочередных задач, которые ставил перед собой два года назад Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, была и разработка плана развития ближнего Запсковья с учетом территории Гремячей горы. Долго обсуждали, изучали, искали документы - и, судя по последней встрече общественников, наконец, начало что-то складываться.

Фото: приход храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы

Руины нашего города

В наши дни Гремячая гора - это целый комплекс памятников, которые связаны друг с другом исторически и визуально. Это не только Гремячая башня, но и храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы, и стены Окольного города, и хлебопекарня, и развалины офицерского корпуса. У всех объектов сложная судьба. Взять хотя бы здание хлебопекарни (часто ее называют также кожевенным заводом). В советские годы его реставрировали, однако пустующий объект постепенно приходил в негодность, разрушался, лишился кровли и превратился в общественный туалет. Сегодня состояние объекта иначе как аварийным не назовешь.

В свое время Росимуществу, которое является собственником здания, орган охраны выдал предписание в срок до 2020 года предотвратить доступ в хлебопекарню и провести и противоаварийные работы. Однако воз и ныне там. Первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий, присутствовавший на встрече Общественного совета, рассказал, что органом охраны составлен протокол о нарушении, дело в настоящее время находится в кассации. В сложившейся ситуации при несомненных минусах есть и плюс: обычно доступ на объект ограничивается сеткой рабица, что, как отметили общественники, отнюдь не украсит живописный берег Псковы.

Те же проблемы - отсутствие пользователя и руинированное состояние - и у других объектов Гремячки. Единственное, пожалуй, исключение - храм Козьмы и Дамиана, пользователем которой является Псковская епархия. За последние несколько лет в храме возобновились регулярные службы, начались косметические ремонтные работы (в частности, были настелены полы), сложился дружный приход, который проводит здесь субботники, общественные мероприятия - праздники, экскурсии. Однако на одном энтузиазме далеко не уедешь: храм остро нуждается в реставрации.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Осенью этого года по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы был включен в программу по сохранению объекта культурного наследия, которая реализуется АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и финансируется по государственной субсидии за счет средств Министерства культуры РФ.

Найти золото

Все, что сейчас нужно Гремячке, - это деньги. Нет, конечно, ей нужны еще забота, внимание, статус общественной территории и регулярная уборка, но деньги вперед. Возможно, средства появятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», согласно которому, в частности, планируется с 7 до 40, то есть почти в шесть раз, увеличить количество городов, центральные районы которых станут «туристически привлекательными» для граждан.

Пока программа не утверждена, но как только - так сразу Псков будет подавать заявку на участие. По крайней мере, региональный комитет по туризму тему эту с администрацией города уже обсуждал, добро получил. Но этого мало: нацпроект «заточен» на туризм, а значит, максимум, что светит Гремячей в этом плане - архитектурная подсветка, туристическое благоустройство (включая возможность подъезда туравтобусов), косметический ремонт. Не более.

Реставрационные работы требуют более серьезной проработки и ощутимых вложений. И здесь основная проблема - отсутствие пользователей у памятников. На заседании Общественного совета прозвучала идея о том, что Гремячую башню мог бы «потянуть» Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, учитывая его опыт в управлении псковскими объектами в составе Крома, да и нынешний федеральный статус. А остальные памятники, включая хлебопекарню, мог бы взять в пользование приход храма Козьмы и Дамиана, благо в былые времена все они так или иначе были связаны с жизнью данной церкви.

Если с башней пока все туманно, то в части других объектов при благословении митрополита Псковского и Порховского Тихона и наличии пользователя АНО «Возрождение» в качестве заказчика работ сможет включить памятники во вторую очередь реставрационных списков. Но одновременно возникает новый вопрос: реставрировать ради реставрации нецелесообразно. Необходима идея, проект приспособления - в ином случае достаточно консервационных работ. Проще говоря, надо понять, для чего объекты будут восстанавливаться.

Гора идей

И здесь мнения разделились: сколько людей - столько и представлений о том, какой должна быть Гремячая гора. На самом деле споры эти, конечно, не новы: если говорить лишь о современной истории Пскова, им стукнуло уже лет 70. Например, легендарный псковский архитектор-реставратор Юрий Спегальский предлагал реализовать здесь проект «Музейный комплекс на Пскове». Автор относил Гремячую гору к числу «заповедников 2-го типа», для которых допускал адаптацию памятника к современным условиям гражданского оборота, под которыми он чаще всего понимал потенциал музейный, экспозиционный.

Рисунок Юрия Спегальского. Фото: http://pskovgrad.ru/

Красивая концепция благоустройства и регенерации исторической застройки на Гремячей горе была разработана в конце 80-х годов в рамках реализации Постановления Совета Министров РСФСР № 816 от 4 июля «О комплексной реконструкции исторических городов Новгорода и Пскова». Работали над этой проблемой проектировщики из центральных столичных институтов. В то время речь шла о реставрации Пекарни, офицерского корпуса, церкви Козьмы и Дамиана и Гремячей башни. Однако в связи с тем, что финансирование по Постановлению № 816 прекратилось, оно фактически утратило свою силу. Все планы оказались не реализованы.

В 2004 году появился инвестор, который намеревался построить на Гремячей горе гостиницу. Однако и этот проект по различным причинам не был воплощен в жизнь. К вопросу о Гремячей горе вернулись в феврале 2009 года: тогда предложили сдать в аренду через торги башню. Отмечалось, что территория таит много скрытых возможностей: это и памятники разных типов, и великолепный ландшафт. Все вкупе позволяет сделать там центр отдыха горожан, не исключено, что еще и с созданием общепита. Эту идею также постигло забвение.

И вот - новый виток обсуждений. Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, присутствовавший на заседании Общественного совета, считает, что на Гремячей необходимо обустроить смотровую площадку, и с этой целью надо организовать санитарную вырубку деревьев, чтобы «раскрыть» вид. Он согласен, что у Гремячей горы большой потенциал: она может стать важной точкой притяжения для горожан и туристов, если там наведут порядок, сделают освещение и воссоздадут пешеходную связь с противоположным берегом. Пеший и велосипедный маршруты могут связать воедино обновленные общественные пространства Пскова - набережную Великой и Псковы, Варламовский угол, Финский парк и Гремячую гору.

Представитель комитета по туризму согласилась с позицией Евгения Шапкина и отметила, что раз уж о реставрации пока можно лишь мечтать, то в первую очередь важно продумать благоустройство Гремячей горы - хотя бы дорожки навести. А чтобы гости могли представить воочию былую красоту этого места - задействовать передовые технологии и погрузить туристов с помощью QR-кода в дополненную реальность, где они и Верхние решетки увидят, и Гремячую - как новенькую.

«Мы хотим технологии XXI века и ходим при этом в кусты», - скептически отреагировали общественники, вновь озвучив мысль о том, что искоренить бескультурие на Гремячей можно, только наведя там порядок, следовательно, начинать надо с УГХ, которое, по идее, должно заниматься элементарной уборкой территории.

Выслушав доводы комитета по туризму, самую кардинальную точку зрения высказал член Общественного совета историк-краевед Андрей Иванов. Он считает, что надо оставить все как есть: не нужны «милому захолустью Запсковья», как называл этот уголок известный краевед Николай Окулич-Казарин, никакие благоустроительные инициативы, иначе будет утрачен уникальный дух места.

Берег левый - берег правый

Своими идеями о том, как может преобразиться заброшенная территория, поделились и прихожане храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы, которые, собственно, были в числе первых, кто за последние несколько лет инициировал обсуждение благоустройства этого квартала. Они предлагают создать здесь Город мастеров (другое название - Дом творчества на Грмеячей), который стал бы площадкой для объединения псковичей и жителей окрестных мест, занимающихся самыми разными ремеслами - вышивкой, вязанием, выделкой кожи, выпечкой, гончарным искусством, столярным делом и т.д.

Как рассказала председатель Общественного совета Наталья Савицкая, вокруг храма на Гремячей горе уже сформировался костяк энтузиастов, которые готовы делиться своими умениями со всеми, кому это интересно, в особенности с подрастающим поколением (ка кне вспомнить здесь о скаутском и пионерском движении). Это ведь прекрасно - когда взрослые передают свои знания. Так и формируется столь нужный нынче диалог между «отцами и детьми». Если таких энтузиастов станет больше, то и Гремячая уже будет ассоциироваться не с шашлыками и выпивкой на свежем воздухе, а с мастер-классами, добрыми встречами и беседами, выставками и эстетикой.

Председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева дополнила это предложение, заметив, что в связи с развитием Гремячей горы как места притяжения ремесленничества актуальной может стать ярмарочная тема. Тогда хлебопекарня может превратиться в торговое пространство, допустим, трижды в год, а также в помещения для занятий. Здесь же можно оборудовать туалет, столь необходимый для нормальной жизни этой территории.

Интересно, что идея Города мастеров уже озвучивалась в Пскове, правда, в отношении противоположного берега Псковы. В 2011 году, занимаясь благоустройством Финского парка, псковские архитекторы Галина Тютюнникова и Владимир Шуляковский разрабатывали такой проект, исходя из исторической застройки этого места - на правом берегу располагались мельницы и цеха ремесленников. Тогда планам специалистов не суждено было сбыться. Сейчас Галина Тютюнникова занимается разработкой проекта реставрации и приспособления мельницы Кукка, и, судя по всему, у этого объекта есть все шансы сыграть положительную роль в возрождении Гремячего угла.

Визуализация проекта, фото предоставлено редакции Галиной Тютюнниковой

Проектом предлагается укрепить фундаменты, воссоздать здание в современных материалах. Перед автором не стояло задачи музеефицировать мельницу: жерновов мы не увидим, о прежнем назначении здания будет напоминать разве что сухой ручей. Здесь будет открыт гостевой дом и кафе. Кроме того, заказчик работ планирует на втором этапе работ восстановить слуды. Это своего рода мостки, которые соединяли два берега. Слуды не зависят от сезонов и могут спокойно «перезимовать».

Если мельница Кукка возобновит работу, а на Гремячей обоснуются ремесленники, то город получит еще один интересный для жителей и гостей города маршрут: погуляли и позанимались спортом в Финском парке, пообедали на мельнице и отправились осваивать, допустим, технологии традиционного ткачества.

По итогам заседания члены Общественного совета при комитете по охране ОКН решили действовать по всем возможным направлениям, направив письменные запросы в адрес музея-заповедника, Псковской епархии. Постановили разработать концепцию развития Гремячей горы для дальнейшей передачи ее представителям АНО «Возрождение».

Сейчас судьба «милого захолустья» зависит от коллегиального решения многих сторон. Ясно одно: Гремячая достойна того, чтобы на нее наконец-то обратили внимание. И вместе с тем достойна того, чтобы остаться собой, не превратившись в современное дизайнерское пространство.

Елена Никитина