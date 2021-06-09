Культура

Посетителям Пушкинского заповедника предлагают самим создать мультфильм

Посетителям Пушкинского заповедника предлагают самим создать мультфильм. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений» сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

«С помощью мобильного телефона и специально оборудованного рабочего стола мы предлагаем нашим посетителям самим снять короткий, 20-30-секундный, мультфильм о Пушкине, опираясь на имеющиеся рисунки. И в течение 40-минутной мультипликационной сессии можно получить через час-полтора на свой телефон готовый мультик, созданный вами», - рассказал Георгий Василевич.

Он также добавил, что это новый проект, его запустили в этом году.

Напомним, в ходе празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» презентовали проект «МультПушкин» — серию анимационных фильмов известного художника Игоря Шаймарданова. Презентованный мультфильм уже размещен на официальных страницах музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях.