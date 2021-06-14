Культура

Зоны охраны Троицкой церкви в Невеле стали причиной дискуссии среди депутатов

Вопрос о границах зон охраны церкви Троицы в Невеле - объекта культурного наследия регионального значения – обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документация, разработанная по заказу областного комитета по охране объектов культурного наследия, подразумевает установление трех зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), разделенных на несколько участков.

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По предварительной оценке, положение собственников земельных участков, расположенных в границах разработанных охранных зон, не ухудшается относительно правового положения, существующего на данный момент. В случае возникновения убытков в результате установления зон охраны, их возмещение в соответствии с Земельным кодексом РФ должно быть произведено за счет областного бюджета.

Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, согласовывался ли этот вопрос с органами местного самоуправления и местными депутатами. Представитель областного комитета ответил отрицательно.

«Будет препятствие провести трубу к частному домовладению?» - уточнил Андрей Михайлов.

«Газ можно вести», - сказал в ответ представитель комитета.

Депутат Алексей Севастьянов поинтересовался, почему именно сейчас рассматривается вопрос об изменении границ участка. «Кто-то обращался или это плановая работа?» - спросил он.

Представитель областного комитета пояснил, что проводится плановая работа в рамках реализации государственной программы, она ведется по мере поступающего финансирования. По его словам, зонами охраны должны обеспечены все объекты культурного наследия.

«Было сказано, что согласование с органами местного самоуправления не требуется, - заметил председатель законодательного комитета Владимир Яников. - Мы примем сейчас решение, а потом не вернемся к тому, что есть. Сомневаюсь, что у местных властей не будет проблем».

«Проводилась историко-культурная экспертиза, была размещена на сайте комитета для общественного обсуждения, - сказала начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова. - Замечаний и предложений не поступило».

«Сомневаюсь в том, что сейчас примем правильное решение», - высказал мнение Владимир Яников.

«Я еще больше сомневаюсь. - продолжил Алексей Севастьянов. - Очень дерзкая заявка, что не требуется согласование с органами местного самоуправления».

«Необходимо мнение местных властей, - взяла слово депутат Дарья Козьякова. - Кто знал, что экспертиза размещена на сайте? И мне не хватает доводов по вопросу частного сектора. Непонятны последствия для тех, кто, не дай бог, уже превысил высотность».

«До следующего созыва (регионального парламента - ред.) можно подождать, и с местными властями этот вопрос отрегулировать. Пойдут жалобы 100%», - отметил Владимир Яников.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заключительной 59-й сессии регионального парламента 17 июня.