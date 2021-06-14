Культура

Принят проект постановления о границах зон охраны старинной церкви в Невеле

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект постановления о границах зон охраны церкви Троицы в Невеле, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Документация, разработанная по заказу областного комитета по охране объектов культурного наследия, подразумевает установление трех зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), разделенных на несколько участков.

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По предварительной оценке, положение собственников земельных участков, расположенных в границах разработанных охранных зон, не ухудшается относительно правового положения, существующего на сегодняшний момент. В случае возникновения убытков, появившихся в результате установления зон охраны, их возмещение в соответствии с Земельным кодексом РФ должно быть произведено за счет областного бюджета.



Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что на вчерашнем заседании профильного комитета регионального парламента представитель областного комитета по охране объектов культурного наследия заявил о том, что с районной властью этот вопрос не согласовывали и комитет не обязан был его согласовывать. «Независимо от того, входит это в полномочия органа местного самоуправления или нет, главу района необходимо проинформировать. На будущее это учтите. Глава района должен знать, что у него происходит, потому что с населением работает он», - обратился Александр Котов к представителю комитета.



Спикер отметил, что глава Невельского района Олег Майоров в разговоре с ним подтвердил, что находится в курсе разработки этого документа.