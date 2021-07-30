Культура

Псковскую библиотеку для незрячих и слабовидящих планируют разместить в новом помещении

Комитет по культуре Псковской области ведет активную работу по поиску нового помещения для размещения специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Напомним, в настоящее время библиотека занимает площади в здании Псковского областного колледжа искусств. «Помещение в здании на улице Набат, 5, в котором сейчас располагается библиотека, было закреплено за ней в 2009 году в связи с отсутствием иных подходящих помещений для размещения библиотеки (ранее библиотека размещалась на территории предприятия общества инвалидов по зрению)», - уточнили в комитете.

В настоящее время библиотека обслуживает инвалидов всех категорий, проживающих на территории Псковской области. Фонд литературы насчитывает 86 тысяч экземпляров, в том числе 16 тысяч – уникальная для области литература рельефно-точечного шрифта.

«В колледже искусств на сегодняшний день имеется потребность в дополнительных помещениях. Современные федеральные образовательные стандарты содержат обязательные требования по обеспечению образовательного процесса учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, учебными мастерскими, хореографическими классами, репетиционными залами, студией звукозаписи и целым рядом вспомогательных помещений», - пояснили в областном комитете по культуре.

«Данный вопрос имеет высокую значимость и находится на контроле комитета по культуре Псковской области. В настоящее время активно ведется работа по поиску помещения для размещения специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих», - заключили в комитете.

Напомним, ранее родительское сообщество Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова через сайт губернатора попросило власти региона решить вопрос с возвратом образовательному учреждению помещений, отданных под библиотеку для незрячих и слабовидящих.

«Годы идут, колледж расширяется, специальности культуры и искусства становятся все более востребованными, увеличивается поток студентов. Помещений для ведения учебного процесса - классов хореографии, учебного театра, мастерских декоративно-прикладного искусства - катастрофически не хватает. Также внутренней проблемой остается наличие всего одного спортивного зала на два отделения. Администрация вынуждена растягивать время в расписании перед физкультурой, чтобы студенты с Набата могли успеть в зал на улице Шуйского, тем самым увеличивая и без того перегруженный рабочий день студента творческого учебного заведения», - обозначили проблему авторы обращения.

В связи с этим родительская общественность попросила власти региона принять положительное решение по возвращению первого этажа колледжу.