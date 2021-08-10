Культура

Святогорье с особого ракурса можно увидеть на новой выставке из «Михайловского»

В официальных сообществах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях (под хештегом «#Художник_и_музей») сегодня открыли небольшую выставку работ известного петербургского графика Коринны Претро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Коринна Претро. Яблони в Михайловском (2001). Из собрания музея-заповедника

Художница из Северной столицы давно и плодотворно сотрудничает с «Михайловским». В фондах музея-заповедника хранится большая коллекция работ Коринны Претро — офортов, пастелей, акварелей (частью с применением туши, сухой иглы) и их регулярно и с успехом экспонируют — как «в реале», так и в цифровом формате. Кроме того, в 2006 году силами музея в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» вышла в свет тетрадь с репродукциями картин Коринны Претро, отметили в музее-заповеднике.

В новой экспозиции представлены работы разных лет. Это виды Пушкинского заповедника и его окрестностей — часто взятые с необычного ракурса, жанровые зарисовки.

На картине «Вечер» (2017) виден фрагмент мемориальной усадьбы «Михайловское»

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности.