Культура

Гала-концерт «Орган при свечах» пройдет в Печорах

Шесть концертов органной и ансамблевой музыки состоятся в лютеранской церкви святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) в августе, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте»

14 августа в 17:00 все желающие смогут услышать музыкальные композиции в исполнении Светланы Беляковой (сопрано, Москва) и Анастасии Быковой (орган, Москва), 15 августа в 16.00 - в исполнении Геннадия Никонова (труба, контртенор, Санкт-Петербург), Дины Ихиной и Дениса Маханькова (орган, Печоры - Санкт-Петербург).



20 августа в 21:00 начнется гала-концерт «Орган при свечах». Обязательная запись осуществляется по телефону +79113997096 с 16 августа.

21 августа в 17.00 для печерян и гостей города на органе сыграет Мария Макаренко (Москва). 28 августа в 17.00 и 29 августа в 16.00 концерты дадут Михаил Широченко (контртенор, Москва) и Мария Блажевич (орган, Томск-Тюмень)



Рекомендуемая сумма пожертвования - от 300 рублей. Слушателей в условиях распространения коронавируса просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - надевать защитные медицинские маски и помнить о социальной дистанции.