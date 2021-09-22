Культура

Границы антропоморфного идола утвердили в Псковской области

Границы территорий ряда объектов культурного наследия федерального значения утвердили в Псковской области. Соответствующие приказы регионального комитета по охране объектов культурного наследия опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

Так, утверждены границы антропоморфного идола (I тыс. н.э.), культового камня со сквозным отверстием (I-II тыс. н.э.), курганной группы 2 (вторая половина I тыс. н.э.), курганной группы 4 (вторая половина I тыс. н.э.) и одиночной сопки - 7 (IX в.).

Кроме того, документы устанавливают особый режим использования земельных участков в границах объектов культурного наследия федерального значения.

Отметим, что адреса объектов в документах нечитаемы, чтобы обезопасить их от «черных копателей».